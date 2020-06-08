العراق يسجل 1115 إصابة جديدة بكورونا

شهد العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 1115 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد, مما رفع حصيلة الإصابات الكلية منذ تفشي الوباء حتى اليوم إلى 13481 إصابة مؤكدة. وتوزعت الإصابات على محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وأربيل وواسط والديوانية وصلاح الدين ودهوك وميسان والمثنى والسليمانية وديالي وبابل وذي قار ونينوي. وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 24 حالة وفاة جديدة, مما رفع عدد الوفيات الكلية إلى 370 حالة, فيما تم تسجيل 386 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 5572 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات إلى اليوم 7539, منهم 75 يرقدون في غرف العناية المركزة.

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