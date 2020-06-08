إصابة وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني بكورونا

أكد مستشار وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني مولاي أبحيده إصابة الوزير الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب بفيروس كورونا المستجد. وأوضح المستشار أن الوزير ولد أعمر طالب بصحة جيدة، وقد تأكدت إصابته بعد ظهور نتائج إيجابية للفحوص التي أجريت له. وتعد هذه الإصابة الأولى لوزير في الحكومة الموريتانية بفيروس كورونا.

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