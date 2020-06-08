شكرا لقرائتكم خبر عن « الصحة» تحذر من تقبيل يد الوالدين و كبار السن..وتكشف تفاصيل إصابات صادمة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت وزارة الصحة على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، محذرة من بعض العادات الاجتماعية التي قد تتسبب في الإصابة بهذا الفيروس.

وحذرت الوزارة من بعض السلوكيات التي تكسر قواعد التباعد الاجتماعي، مؤكدة أن تقبيل يد الوالدين أو كبار السن يشكل خطرًا حقيقيًا على صحتهم، بينما يفضّل أن تكون تحيتهم بالسلام من بعيد.

وكتب حساب “عش بصحة” تغريدة من حسابه عن قصة حالة، قال فيها إن عدم ترك المسافة الآمنة في تجمع أسري، أدى إلى إصابة الجدة ودخولها العناية المركزة، نتمنى لها الشفاء العاجل، ومنكم الاحتياط والحذر.