دار الإفتاء المصرية: أردوغان لا صلة له بفتح القسطنطينية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شنت دار الإفتاء المصرية اليوم الاثنين، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرة أنه يستخدم سلاح الفتوى باسم الدين. وقالت: "أكدنا مرارا وتكرارا بالوثائق والمؤشرات والأدلة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل استخدام سلاح الفتاوى لتثبيت استبداده في الداخل باسم الدين وتبرير أطماعه في الخارج باسم الخلافة المزعومة". وتابعت: "أما ما يتعلق بفتح القسطنطينية فهو فتح إسلامي عظيم بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وتم على يد السلطان العثماني الصوفي العظيم محمد الفاتح أما أردوغان فلا صلة له بمحمد الفاتح".

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