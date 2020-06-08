المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تؤكد استئناف الإنتاج في حقل الفيل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لمقر المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بطرابلس

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الاثنين انها استأنفت الإنتاج في حقل الفيل النفطي عند مستوى مبدئي 12 ألف برميل يوميا وأنه سيعود إلى طاقته الكاملة البالغة 70 ألف برميل يوميا في غضون 14 يوما.

وأعلنت المؤسسة في بيان أيضا عن رفع حالة القوة القاهرة على صادرات الفيل وحقل الشرارة حيث استؤنف الإنتاج أيضا يوم السبت بعد إغلاق أثناء حصار نفطي فرضته قوات متمركزة في شرق البلاد.

وكان مهندسان نفطيان في حقل الفيل أبلغا رويترز يوم الأحد أن الإنتاج في الحقل استؤنف.