شراكة بين «شمس» و«المشرق» لدعم الشركات في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت مدينة الشارقة للإعلام «شمس» وبنك المشرق، دخولهما في شراكة استراتيجية بهدف تنشيط الأعمال الحرة ودعم أصحاب المشاريع التجارية في الشارقة.

ووقع الطرفان مذكرة تفاهم من شأنها تعزيز هذا التعاون وتمكين «شمس» من الاستفادة من خبرات بنك المشرق. وبموجب هذه المذكرة، سيساعد «المشرق» في معالجة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الحرة، ألا وهي فتح حساب تجاري لشركاتهم. وسيقدم البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في المدينة، كل الدعم اللازم لفتح حساب في البنك الرقمي «NEOBiz» لبدء أعمالهم، فضلاً عن تقديم التوجيه والإرشاد لمساعدتهم في تنمية أعمالهم وتعزيز استدامتها.

وقال شهاب الحمادي، مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»: «في مثل هذه الأوقات العصيبة التي نمر بها، تقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية تمكين أصحاب الأعمال الحرة من تنمية أعمالهم. ولا شك في أن هذه الشراكة مع بنك المشرق ستدعم جهودنا في هذا الصدد، حيث ستمكننا من تزويدهم بحلول تسـرّع عملية فتح حسابهم المصرفي، لا سيما في الأوقات الراهنة، حيث يتم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وفي نطاق خططها التطويرية لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية المتكاملة التي تصب في خدمة الشركات الناشئة والصغيرة ورواد الأعمال. وأنا على ثقة بأن مذكرة التفاهم هذه، ستعود بالفائدة على شركاء الأعمال، وستزيل أية عقبات قد تقف في طريقهم. والأهم من ذلك، أنه يمكنكم إتمام العملية بأكملها رقمياً».

وقال روهيت جارج، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال NeoBiz لدى بنك المشرق: «لطالما قدم المشرق كل الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عنصراً أساسياً في الاقتصاد الوطني. ومن خلال شراكتنا مع «شمس»، يسعدنا أن نقدم لهذه الشركات وسيلة مريحة لدعم عملائها من خلال أول منصة مصرفية رقمية في البلاد، مصممة خصيصاً للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الحرة. وخلال هذه الأوقات الصعبة، نحن ملتزمون بدورنا بدعم وتعزيز منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتزويدها بتجربة مصرفية فائقة تكمّلها باقة من الحلول المصرفية المتخصصة لدعم احتياجات أعمالها».

كما يوفر بنك المشرق لعملاء «شمس» جهة اتصال خاصة لتسهيل التواصل وضمان رحلة مصرفية سلسة ومريحة. وتتفق المؤسستان على هدف شامل يتمثل في رعاية ودعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما سيقدم برنامج «زوهو بوكس» المحاسبي المتوافق مع ضريبة القيمة المضافة، مزيداً من الدعم من خلال مساعدة الشركات في إدارة سجلاتها المالية الرقمية بشكل أفضل. وستستفيد هذه الشركات أيضاً من أسعار خاصة على الخدمات الأساسية، مثل نقاط البيع المتنقلة، وبوابات الدفع، بما يسهم في تنمية أعمالها.

وفي ظل الوضع الراهن، أعلن بنك المشرق مؤخراً، حزمة من الإجراءات لتخفيف الأعباء المالية على العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يشمل توفير حسابات أساسية برصيد منخفض دون فرض رسوم عند انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، وذلك لغاية شهر يونيو. وستكون هذه الحزم في متناول عملاء شمس، حيث ستستفيد جميع شركات المدينة من هذا التعاون الجديد مع المشرق، بما يوفر لها الدعم المطلوب في هذه الأوقات الصعبة.