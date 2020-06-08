«الشارقة للتعليم الخاص» تمهل المدارس 5 أيام لرد المبالغ المقتطعة للمعلمين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة- ميرفت الخطيب

كشفت هيئة الشارقة للتعليم الخاص الاثنين، عن رفضها كافة الطلبات المقدمة لها من بعض المؤسسات التعليمية في الإمارة لتخفيض أجور الهيئات التدريسية لديها خلال العام الدراسي (2019-2020) بسبب تداعيات الوضع الحالي، وذلك حفاظاً على استمرارية جودة التعليم والتعلم.

وقامت الهيئة بإلغاء أي إجراء اتخذته تلك المدارس مسبقاً يتعارض مع قراراها، داعية إلى رد المبالغ المقتطعة من أجور المعلمين، وأعلنت الهيئة في تعميم تلقت إدارات المدارس الخاصة نسخة منه، إلغاء أي إجراء قامت به المؤسسات التعليمية بهذا الشأن، ورفضها أي إجراء من شأنه تخفيض أجور العاملين حتى نهاية السنة الأكاديمية الحالية، مُلزمة المؤسسات التعليمية برد أي مبالغ مالية تم خصمها من أجور المعلمين بسبب الظروف الحالية.

وأعطت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، المدارس خمسة أيام عمل من تاريخ القرار الحالي كمهلة لرد أي مبالغ مالية تم اقتطاعها من رواتب المعلمين، مُحذرة المؤسسات التعليمية من أن عدم الالتزام بالقرار سُيعرض أصحابها للمساءلة عن كل حالة على حدة، وعلى كل شهر، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة حفاظاً على المصلحة العامة.

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وأكدت الهيئة في تعميمها أن التزام أولياء الأمور بدفع الرسوم المدرسية، يعمل على استمرارية منظومة التعلم عن بعد، وحصول المعلمين على رواتبهم وعدم تعثر المدارس فيما يتعلق بالإيفاء بالتزاماتها، وقدرتها على تقديم تعليم ذي جودة عالية، وتحديداً في ظل الظروف الحالية التي تحتاج إلى تكاتف والتزام من الأطراف كافة، لافتة إلى أن المدارس تقوم بدورها على أكمل وجه، والمعلمون يبذلون جهوداً مضاعفة في إعداد محتوى تعليمي إلكتروني يناسب متطلبات المرحلة الحالية، ويحرصون بصورة كبيرة وواضحة يلمسها الجميع على تقديم رسالتهم التعليمية بتفانٍ وإخلاص.

وأشارت الهيئة إلى أنها أعطت المدارس الخاصة آليات لضمان حقوقها وتدفق السيولة المالية إليها، وفقاً للتعميم الذي أصدرته في وقت سابق وحمل رقم 34، ومنها حق وقف الطلبة عن الدراسة، وعدم تسليم الشهادة الدراسية، وعدم نقل الطالب لأي مدرسة أخرى قبل سداد كافة الرسوم المدرسية المُستحقة ما يضمن حق المستثمر والمتعلم في وقت واحد، مؤكدة أن قراراتها كافة تأتي في سياق تغليب المصلحة العامة على الخاصة.

من جانبه قال مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص علي الحوسني لبرنامج «الخط المباشر»: رفضنا طلبات 30 مدرسة لتخفيض أجور العاملين، ولن نستقبل أي طلب جديد خوفاً من تأثر العملية التعليمية، مضيفاً: 88% من أولياء الأمور في مدارس الشارقة الخاصة قاموا بتسديد الرسوم، ويتوجب على المدارس ارجاع حقوق المعلمين، خلال مدة 5 أيام، وفي حال لم تقم بذلك فستتعرض للمخالفة على كل معلم قامت بتخفيض راتبه.

يذكر أن هيئة الشارقة للتعليم الخاص قد وجهت تحذيرات لكافة المدارس في وقت سابق، بعدم الاستغناء عن المعلمين، أو الموظفين بصفة عامة، أو تقليل أجورهم، أو إعطائهم إجازة بدون دفع الراتب إلا بعد العودة إليها، وأخذ الموافقة الخطية عن الخطة البديلة المرفقة مع الطلب، بهدف الحفاظ على جودة التعليم عن بعد، مشيرة إلى أنه في حال حدوث عدم التزام من المدارس، سوف تتخذ الإجراءات القانونية والتي قد تصل لإلغاء رخصة المؤسسة التعليمية الخاصة.