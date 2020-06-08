زعيم كوريا الشمالية: الصناعة الكيماوية تمثل «قوة دفع» للاقتصاد الوطني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية الاثنين، أن الزعيم كيم جونج أون حضر اجتماعاً للمكتب السياسي لحزب العمال الكوريين الحاكم، حيث جرت مناقشة مشروعات اقتصادية من بينها الصناعة الكيماوية.

وأضافت الوكالة أن الاجتماع الذي يستمر يومين يأتي في وقت من الغموض الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد19 العالمية التي تضع ضغوطاً إضافية على الاقتصاد الكوري الشمالي المتأثر سلباً بالفعل بعقوبات دولية تهدف إلى وقف برنامج بيونج يانج النووي.

وقالت الوكالة، إن الاجتماع ناقش قضايا حاسمة ناجمة عن مواصلة تطوير الاقتصاد القائم على الاكتفاء الذاتي وتحسين مستوى معيشة الناس، مضيفة أن اجتماع المكتب السياسي شدد مراراً على أن الصناعة الكيماوية تمثل «قوة دفع للاقتصاد الوطني»، مشيرة إلى أن كيم شدد على ضرورة إعطاء أولوية قصوى لزيادة القدرة على إنتاج المخصبات.