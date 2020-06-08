الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع مسيرة للحوثيين شرق صنعاء

القاهرة – سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن:
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ولم يورد الجيش اليمني تفاصيل عن العملية.
من جهتها قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن طيران التحالف نفذ 22 غارة على محافظة مارب شمال شرقي اليمن، توزعت بـ 12 غارة على مديرية صرواح غرب مارب، و10 غارات على منطقة صلب في مديرية مجزر شمال غربي مارب.
وأضافت أن التحالف قصف بـ 5 غارات جوية محافظة حجة شمال غربي اليمن، استهدفت منطقتي الجر وبني حسن في مديرية عبس، ومديرية حرض شمال غربي حجة.
وأشارت إلى أنه "جدد طيران التحالف غاراته على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، حيث شن غارة على منطقة الفرع في مديرية كتاف شرق صعدة، وقصف بغارة أخرى مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، غداة تنفيذه 11 غارة على مديرية كتاف".
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