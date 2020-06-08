تونس... القبض على امرأة محكوم عليها بـ1277سنة سجن

وبحسب الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، ألقت "المصالح المختصة القبض على امرأة، صادرة بشأنها 205 مناشير تفتيش وحكم بالسجن لمدة 1277 سنة".
وأشارت الوزارة في بيانها المنشور، أمس، على صفحتها في "فيسبوك"، إلى إن "دورية تابعة لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بتونس، تمكنت من إلقاء القبض على امرأة تبلغ من العمر 28 سنة وقاطنة بولاية منوبة".
ولفت البيان إلى أنه "صادر بشأن المتهمة 205 مناشير تفتيش من أجل التحيل، السرقة وإصدار صكوك بدون رصيد ومحل 34 بطاقة جلب".
وأكدت الوزارة أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بها واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها.
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