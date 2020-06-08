ما حقيقة صورة الأسرى الأتراك لدى قوات حفتر في ليبيا؟

وتناقلت حسابات كثيرة، وخاصة ليبية ومصرية، هذه الصورة، على أنها لجنود أتراك وقعوا بالأسر بالقرب من مدينة سرت الليبية.

ووفقا لوكالة "فرانس برس، فإن ما يتم تداوله عار عن الصحة، وإن الصورة تعود إلى فيديو تم نشره من قبل تنظيم "داعش" في سوريا عام 2018، ويظهر أسرى من الجيش السوري.

وتظهر الصورة ثمانية أشخاص بزي عسكري، وجلهم كانوا مقيدين وفي وضعية صف واحد على أرضية ترابية، ويحمل بعضهم آثار إصابات.