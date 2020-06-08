وتناقلت حسابات كثيرة، وخاصة ليبية ومصرية، هذه الصورة، على أنها لجنود أتراك وقعوا بالأسر بالقرب من مدينة سرت الليبية.
ووفقا لوكالة "فرانس برس، فإن ما يتم تداوله عار عن الصحة، وإن الصورة تعود إلى فيديو تم نشره من قبل تنظيم "داعش" في سوريا عام 2018، ويظهر أسرى من الجيش السوري.
وتظهر الصورة ثمانية أشخاص بزي عسكري، وجلهم كانوا مقيدين وفي وضعية صف واحد على أرضية ترابية، ويحمل بعضهم آثار إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر ما حقيقة صورة الأسرى الأتراك لدى قوات حفتر في ليبيا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.