ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه دورية من المركبات العسكرية الروسية، وهي تخترق نقطة تفتيش عسكرية أمريكية كانت موجودة على إحدى الطرق في محافظة الحسكة.
وذكر موقع "آفيا برو"، اليوم الاثنين، أن: "القافلة العسكرية الروسية كانت تتحرك عبر أراضي الجزء الشمالي الشرقي من سوريا، عندما حاول الجيش الأمريكي إيقاف المركبات والعربات المدرعة للجيش الروسي، ولكن الأمريكيين تفاجؤوا أن المركبات الروسية اخترقت نقطة التفتيش الأمريكية المكشوفة، وكادت أن تصدم المدرعات الأمريكية".
وتتكرر حوادث إيقاف الدوريات الأمريكية من قبل عناصر الجيش السوري المنتشرين في بعض مناطق ريف الحسكة، فيما تقوم دوريات روسية تركية بالسير على طول الحدود السورية التركية، بينما تتمركز القوات الأمريكية التي تتحالف معها ما يسمى بـ"قسد" بالقرب من حقول النفط السورية وعدد من القواعد الأخرى في الشرق السوري.
كانت هذه تفاصيل خبر دورية روسية تخترق حاجزا للجيش الأمريكي شرق الفرات شمالي سوريا... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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