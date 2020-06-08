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وبمقتضى ذلك تم إنهاء العمل بالأمرين الرئاسيين عدد 24 لسنة 2020، المتعلق بمنع التجول بكامل تراب الجمهورية، وعدد 28 لسنة 2020 المتعلق بتحديد التجول والتجمعات خارج أوقات منع التجول.
يشار إلى أن تونس عادت منذ يوم الـ4 من يونيو/ حزيران، إلى نسق حياتها الطبيعي بعد رفع القيود التى أقرتها السلطات تصديا لجائحة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة التونسية تعلن رفع حظر التجول ابتداء من مساء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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