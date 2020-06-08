الرئاسة التونسية تعلن رفع حظر التجول ابتداء من مساء اليوم

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وحسب بيان للرئاسة، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد جاء هذا القرار بعد "استشارة كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، وعلى إثر ما تم تسجيله من نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا في مختلف مناطق الجمهورية".

وبمقتضى ذلك تم إنهاء العمل بالأمرين الرئاسيين عدد 24 لسنة 2020، المتعلق بمنع التجول بكامل تراب الجمهورية، وعدد 28 لسنة 2020 المتعلق بتحديد التجول والتجمعات خارج أوقات منع التجول.

يشار إلى أن تونس عادت منذ يوم الـ4 من يونيو/ حزيران، إلى نسق حياتها الطبيعي بعد رفع القيود التى أقرتها السلطات تصديا لجائحة كورونا.