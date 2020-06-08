اخبار الخليج

الرئاسة التونسية تعلن رفع حظر التجول ابتداء من مساء اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

© Photo / MARIAM GEDIRA

وحسب بيان للرئاسة، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد جاء هذا القرار بعد "استشارة كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، وعلى إثر ما تم تسجيله من نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار فيروس في مختلف مناطق الجمهورية".

وبمقتضى ذلك تم إنهاء العمل بالأمرين الرئاسيين عدد 24 لسنة 2020، المتعلق بمنع التجول بكامل تراب الجمهورية، وعدد 28 لسنة 2020 المتعلق بتحديد التجول والتجمعات خارج أوقات منع التجول.

يشار إلى أن تونس عادت منذ يوم الـ4 من يونيو/ حزيران، إلى نسق حياتها الطبيعي بعد رفع القيود التى أقرتها السلطات تصديا لجائحة كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة التونسية تعلن رفع حظر التجول ابتداء من مساء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا