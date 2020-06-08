شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يحل مجلس نقابة الأطباء ويعين لجنة لممارسة صلاحياته برئاسة وزير الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع روسيا اليوم، أن الحكومة الأردنية، وافقت على حل مجلس نقابة الأطباء، وتعيين لجنة لممارسة صلاحياته ومهامه برئاسة وزير الصحة وعضوية عدد من المختصين.

وتضم اللجنة الدكتور محمد عبد رسول سليمان الطراونة من القطاع الخاصالدكتور محمد محمود عبد اللطيف البربراوي من قطاع الجامعات، الدكتور معاذ أحمد محمود عربيات من القطاع الخاص، الدكتور إبراهيم هاني عبد المجيد الزيود من وزارة الصحة، الدكتورة ميسم وعد عكروش من القطاع الخاص، الدكتور يلدار أمين محمود شفاقوج من وزارة الصحة، الدكتور عصام حمزة محمد سعيد الشريدة من القطاع الخاص، والدكتور شوقي صبحا ممثل مكتب النقابة في القدس.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 13 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة الأحد، منها 12 حالة غير محليّة، وحالة واحدة محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 808.

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وتوزعت الحالات الـ13 الجديدة وفقا للموجز الإعلامي الذى نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: 7 إصابات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، وأحدهم قادم عبر حدود جابر؛ منهم أردني واحد، و6 من جنسيّات أخرى وتمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع، و 5 حالات لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في أحد فنادق الحجر وتحديدا من باكستان، وحالة في محافظة العاصمة يتمّ الاستقصاء عنها لمعرفة تفاصيلها.

كما سُجِّلت 21 حالة شفاء توزعت كما يلي: 15 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و6 حالات في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي.

وأشار الموجز إلى إجراء 4223 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 222 ألفا و 128 فحصا.