مدفعية الجيش اليمنى تقصف مواقع وتعزيزات لمليشيا الحوثى فى جبهة نهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت مدفعية الجيش اليمنى مواقع وتجمعات مليشيا الحوثى فى جبهة نهم شرقى العاصمة صنعاء.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبرنت) أن القصف المدفعي استهدف تعزيزات المليشيا في الجبهة؛ مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عربات وآليات قتالية تابعة لها.

إلى ذلك أسقطت قوات الجيش، طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي المتمردة، في الجبهة ذاتها.

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