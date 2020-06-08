إدلب السورية.. مقتل 3 مدنيين على الأقل في غارة روسية

إدلب/ الخليج 365

لقي 3 مدنيين على الأقل، حتفهم في غارة نفذتها مقاتلات روسية على مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين أنقرة وموسكو.

وذكر مركز رصد الطيران التابع للمعارضة السورية، إن مقاتلات روسية شنت أكثر من 20 غارة على قرى عدة في مناطق بجبل الزاوية التابعة لمحافظة إدلب، وأخرى شمال غربي محافظة حماة.

وأفاد مصطفى حاج يوسف، مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، مقتل مدنيين اثنين في جبل الزاوية، إلى جانب مصرع آخر في قرية دير سنبل، شمال غربي حماة، نتيجة الغارات الروسية.

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وأشار إلى إصابة 3 مدنيين آخرين، نقلوا إلى المراكز الصحية التابعة للخوذ البيضاء، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ في النقاط التي استهدفتها الغارات.

وتأتي الغارات الروسية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، والذي تم التوصل إليه في 5 مارس/آذار الماضي، بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، حيث بلغ ذروته باستشهاد 34 جنديا تركيا أواخر فبراير/ شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.