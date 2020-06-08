تونس ترفع حظر التجوال الشامل



قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اعتبارا من الإثنين، رفع حظر التجوال المفروض بكامل البلاد في إطار تدابير مواجهة تفشي فيروس

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، اطلعت عليه الخليج 365.

ووفق نص البيان، فإن القرار يأتي بعد استشارة كل من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وراشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان).

كما يأتي عقب "ما تم تسجيله من نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار كورونا في مختلف مناطق الجمهورية"، بحسب المصدر نفسه.

ومنتصف مارس/آذار الماضي، أعلن الرئيس سعيّد حظر التجول في البلاد من السادسة مساء (17 تغ) وحتى السادسة صباحاً (5 تغ) للحد من تفشي الفيروس.

وأواخر أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الحكومة التونسية، تقليص ساعات حظر التجوال الجزئي خلال شهر رمضان من 12 إلى 10 ساعات، بالتزامن مع تطبيق الحجر الصحي الموجه في الرابع من مايو/أيار الماضي (المخفف). تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اعتبارا من الإثنين، رفع حظر التجوال المفروض بكامل البلاد في إطار تدابير مواجهة تفشي فيروس كورونا جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، اطلعت عليه الخليج 365.ووفق نص البيان، فإن القرار يأتي بعد استشارة كل من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وراشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان).كما يأتي عقب "ما تم تسجيله من نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار كورونا في مختلف مناطق الجمهورية"، بحسب المصدر نفسه.ومنتصف مارس/آذار الماضي، أعلن الرئيس سعيّد حظر التجول في البلاد من السادسة مساء (17 تغ) وحتى السادسة صباحاً (5 تغ) للحد من تفشي الفيروس.وأواخر أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الحكومة التونسية، تقليص ساعات حظر التجوال الجزئي خلال شهر رمضان من 12 إلى 10 ساعات، بالتزامن مع تطبيق الحجر الصحي الموجه في الرابع من مايو/أيار الماضي (المخفف). وكانت تونس فرضت فترة حجرا صحيا شاملا من 22 مارس الماضي إلى 3 مايو الماضي، لمكافحة تفشي كورونا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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