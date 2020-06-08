عاهل الأردن: موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

جدد ملك الأردن عبد الله الثاني، الإثنين، موقف المملكة من القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه "ثابت لم يتغير".

جاء ذلك خلال لقائه عددا من الكتاب والصحفيين، في قصر الحسينية، بالعاصمة عمان، وفق بيان للديوان الملكي، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

ووفق البيان، تناول اللقاء جملة من القضايا المحلية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ، حيث شدد عاهل الأردن على أن موقف الأردن تجاهها "ثابت لم يتغير".

وأكد الملك عبد الله، وقوف الأردن إلى جانب الفلسطينيين، لافتا إلى أن المملكة "على تواصل مع الفلسطينيين ومع الأطراف العربية والعالمية".

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وفي وقت سابق، أكد الأردن، موقفه الرافض لإعلان إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية، مشدداً على أن تلك الخطوة "لن تمر دون ردّ".

وتشهد العلاقة الأردنية الإسرائيلية حالة من الاحتقان، في وقت تعتزم فيه تل أبيب ضم أراض ومستوطنات فلسطينية إليها، وسط تحذيرات مستمرة لعمان من خطورة تلك الخطوة.

ونهاية إبريل/نيسان الماضي اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول يوليو/ تموز المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

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