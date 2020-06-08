بوتين والسيسي يبحثان هاتفياً الملف الليبي

موسكو/ الخليج 365

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، المستجدات المتعلقة بالملف الليبي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، الاثنين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الروسية "كرملين."

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا تفاصيل التطورات الليبية، وبيان القاهرة حول وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضاف أن السيسي أطلع بوتين على تفاصيل بيان القاهرة حول ليبيا، مبيناً أن الجانب الروسي "أشاد بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر" في هذا الخصوص.

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وأشار البيان إلى أن بوتين والسيسي شددا على "العزيمة المشتركة لمواصلة التنسيق بهدف ضمان وقف إطلاق النار في ليبيا وبدء المفاوضات الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن".

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي حضور الجنرال الانقلابي الليبي، خليفة حفتر، أعلن السيسي، السبت، مبادرة تقترح وقف إطلاق النار، بداية من الإثنين 8 يونيو/ حزيران الجاري، والالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، والعمل على التوصل إلى تسوية سياسية.

وكبد الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، مليشيات حفتر خسائر فادحة، وطردها من العاصمة وكافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، كما حرر مدينة ترهونة، ثم مدينة بني وليد (180 كم جنوب شرق طرابس)، الجمعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.