طلبة تونس يعودون إلى مدرجات الجامعة

تونس/شيماء المناعي/الخليج 365استأنف طلبة تونس، الإثنين، الدراسة في مختلف جامعات البلاد، بعد انقطاع استمر لأكثر من شهرين ونصف الشهر، في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا ووفق مراسلة الخليج 365، استقبلت الجامعات التونسية طلبة التعليم العالي، وسط إجراءات صحية مشددة.واتخذت تلك الإجراءات في إطار بروتوكول صحي تم الاتفاق عليه بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، يقضي بإجبارية وضع جميع الطلبة والكوادر والعاملين بالجامعات للكمامات، واحترام التباعد الجسدي وتدابير الوقاية.

كما أخضعت وزارة الصحة جميع الطلبة والموظفين بالمؤسسات التعليمية، ممن تجبرهم ظروف الدراسة أو العمل على مغادرة محافظاتهم، لاختبارات طبية سريعة، بهدف التأكد من سلامتهم، وتجنّب انتقال العدوى من منطقة إلى أخرى في حال وجود إصابات.

من جانبه، أكد وزير التعليم العالي في تونس سليم شورى، في تصريحات إعلامية، الإثنين، أن "وضع بروتوكول خاص بالعودة الجامعية تمت المصادقة عليه من قبل وزارة الصحة".

وقال شورى إن "كليات الطب عادت منذ 11 مايو (أيار الماضي)، واليوم تعود 200 مؤسسة جامعية تدريجيا للعمل".



ولفت إلى أن "العودة ستحترم شروط حفظ الصحة في المطاعم الجماعية والمبيتات (السكن الجامعي)، وكل مؤسسة حددت مسالك للخروج والدخول لتفادي الاكتظاظ (...)".ويأتي استئناف الدراسة بالجامعات التونسية في إطار اجراءات التخفيف التي شرعت فيها السلطات التونسية بعد تحسن الوضع الصحي في البلاد.

والأسبوع الماضي، فتحت السلطات التونسية المساجد وكل أماكن العبادة والمقاهي والمطاعم والفنادق، على أن تفتح الحدود يوم 27 من الشهر الحالي، بعد أكثر من شهرين على الإغلاق بسبب الجائحة.

ولليوم الخامس على التوالي، لم تسجل تونس -حتى صباح الإثنين- أي إصابة بالفيروس، ليستقر إجمالي المصابين عند 1087 توفي منهم 49، و982 حالة شفاء، و56 إصابة نشطة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.