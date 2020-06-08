بعد 5 أيام بدون إصابات.. تونس تعلن السيطرة على كورونا

تونس/يامنة سالمي/الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة التونسية، الإثنين، السيطرة على فيروس كورونا في البلاد، بعد مرور 5 أيام دون تسجيل أي حالات إصابة بالوباء.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن مديرة المرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة التابع للوزارة نصاف بن علية قولها، إن "مرور 5 أيام دون تسجيل حالات إصابة سواء وافدة أومحلية دليل أنه تمت فعلا السيطرة على الوباء بتونس".
وأوصت بن علية، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية في المرحلة المقبلة.
وشدّدت على أن "التحدي في المرحلة المقبلة يتمثل بالتحكم في الحالات الوافدة حتى لا تتسبب في تسرب الفيروس إلى المجتمع وإعادة انتشاره، خاصة أنه سيتم إعادة فتح الحدود البرية للبلاد في 27 يونيو/ حزيران الجاري".
وأشارت بن علية، أن وزارة الصحة ستواصل تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتقصي الوافدين والمشتبه فيهم بالإصابة بالفيروس.
والإثنين، أعلنت وزارة الصحة التونسية، في بيان، استقرار إجمالي المصابين بفيروس كورونا عند ألف و87، منهم 49 وفاة، و982 حالة شفاء، و56 إصابة نشطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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