الجيش اليمني يعلن "إسقاط" طائرة حوثية مسيرة شرقي صنعاء

اليمن /الخليج 365

قال الجيش اليمني، الإثنين، إن قواته "أسقطت طائرة استطلاع مسيرة" تابعة لجماعة الحوثي في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

جاء ذلك حسب تغريدة للمركز الإعلامي للجيش اليمني، عبر تويتر.

وأوضح الجيش، أن "دفاعات المنطقة العسكرية السابعة (تضم عدة محافطات بينها صنعاء) أسقطت طائرة استطلاعية مسيرة تابعة للمليشيات الحوثية في سماء مديرية نهم (حوالي 50 كم شرقي صنعاء)، دون تفاصيل أكثر.

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ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من قبل الحوثيين حول الأمر.

وتشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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