كتائب أمنية في "أوباري" تجدد تأييدها للحكومة الليبية

طرابلس/ الخليج 365

أعلنت كتائب أمنية في أوباري (جنوب) الليبية، الإثنين، تأييدها وتمسكها بالحكومة الليبية المعترف بها دوليا، معربة عن استعدادها للعمل على استعادة السيادة الوطنية.

جاء ذلك في بيان صادر عن كتائب أمنية تابعة للجيش الليبي والثوار والقوة المساندة في المدينة التابعة للحكومة الليبية، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب".

وقال البيان: "نجدد تأييدنا وتمسكنا بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ونبارك الانتصارات التي تحققت على أيدي جيشنا وثورانا البواسل في رد العدوان على عاصمتنا، والانتصار على مشروع قوى البغي والطغيان التي تسعى إلى تدمير بلادنا وإعادة تمكين حكم الفرد".

وأضاف: "كما نعلن أننا على أهبة الاستعداد للعمل على استعادة الوطن وهيبته وسيادته، بما يحقق للشعب الليبي الحرية فوق أرضه بدون وصاية من أحد".

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وأكد أن "قواتنا العسكرية والقوة المساندة رهن إشارة آمر (قائد) منطقة سبها العسكرية (جنوب)".

وبتحرير العاصمة طرابلس بالكامل من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، ومن بعدها ترهونة وبني وليد، يفتح الجيش الليبي طريق تحرير الجفرة (وسط) والجنوب.

والسبت، أعلن الجيش الليبي إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت الساحلية والجفرة.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على العاصمة طرابلس (غرب).

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