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حذر من كورونا قبل وفاته.. وفاة «العثمان» استشاري الأمراض المعدية بمدينة الملك عبدالعزيز

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: 

توفى اليوم الاثنين، 8 يونيو 2020، الدكتور عادل العثمان،⁩ استشاري و رئيس قسم الأمراض المعدية في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

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وكان العثمان – رحمه الله – قبل أيام يُحذر الجميع من خطر فيروس كورونا ويدعو للالتزام بالإجراءات الوقائية منه.

وشدد الدكتور العثمان على أهمية التزام الجميع بالإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ولتفادي ارتفاع أعداد الإصابات.

 

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