«أمانة الرياض» تغلق 459 منشأة خالفت الإجرءات الاحترازية ضد «كورونا» (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أغلقت أمانة منطقة الرياض 459 منشأة تجارية خالفت القرارات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في العاصمة خلال الأسبوع الماضي. وطبقت أمانة العاصمة على المنشآت المخالفة العقوبات بحدها الأعلى وأحيل ملاكها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، وذلك في إطار جهود الأمانة الميدانية لضمان امتثال المنشآت للتوجيهات الوقائية وبما يضمن سلامة السكان وراحتهم. Advertisements كما كثفت الأمانة جولاتها الرقابية لمنع البيع الجائل المخالف للأنظمة، حيث ضبطت الأسبوع الماضي 638 بائعاً جائلاً في أنحاء متفرقة من المدينة، وسلمتهم للجهات الأمنية تمهيداً لتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم، فيما بلغت كمية المواد الغذائية المصادرة 9772 كيلو، وجرى التعامل معها وفق ما تقتضيه الإرشادات الصحية.

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