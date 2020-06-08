شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: إشارات إيجابية لازدهار سوق النفط.. وتخفيضات الإنتاج حققت الغرض منها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن التخفيضات الطوعية الأعمق لإنتاج النفط من الأعضاء الخليجيين في أوبك حققت الغرض منها، مؤكداً أنه يرى علامات إيجابية تشير إلى عودة الطلب على النفط وازدهاره.

وأضاف أن تخفيضات النفط الطوعية كانت لشهر واحد فقط، مبينا أن السعودية وحلفاءها الخليجيين لا يعتزمون تمديد أجل تخفيضات طوعية على إنتاج النفط لشهر يوليو، إذ كانت تقتصر على يونيو.

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وأشار خلال مؤتمر صحفي لأعضاء “أوبك+” اليوم، إلى أنه ينبغي توخي اليقظة حيال المخزونات، مبينا أن أوبك+ بحاجة إلى لعب دور استباقي لإعادة التوازن في السوق.

وكانت دول أوبك+ قد قررت تخفيض إنتاج النفط بـ 9.7 مليون برميل لمدة شهرين بدءا من الأول من مايو الماضي، وتم تمديد الاتفاق يوم السبت لشهر يوليو القادم.

وكانت وزارة الطاقة قد وجّهت شركة أرامكو السعودية إلى تخفيض إنتاجها من البترول الخام، لشهر يونيو الجاري، بكمية إضافيةٍ طوعية تبلغ مليون برميل يومياً، تُضاف إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة في اتفاقية أوبك +في أبريل.