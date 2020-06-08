رصد مصنع يعبىء «أجبان» منتهية الصلاحية وضبط 230 كجم بالدمام

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت هيئة الغذاء والدواء، رصد مصنع في الدمام، يقوم بتعبئة عبوات من الأجبان منتهية الصلاحية والتالفة. وأضافت الهيئة، أنه تم ضبط ٢٢٩٩ كجم من المنتجات وإحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. Advertisements

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