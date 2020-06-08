7 نصائح ذهبية من «كفاءة» لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أبرز المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” عدة نصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة. وجاءت النصائح عبر مجموعتين، الأولى تأتي قبل شراء أجهزة التكييف وتتمثل في: Advertisements 1- التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة.

2- اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة.

3- كلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة إلى الأخضر؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء. أما مجموعة النصائح الثانية، فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في: 1- تثبيت درجة حرارة المكيف على (24 درجة مئوية) كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح.

2- إطفاء المكيف عند مغادرة المكان.

3- تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين.

4- إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف.

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