إنجاز 80% من مركزين مجتمعيين بـ «مدينة تلال»

أعلنت شركة تلال العقارية عن استكمال نسبة الأعمال الإنشائية إلى 80% في المراكز المجتمعية التي يجري تشييدها في مجمع «فلل نسيم» و«نسيم ريزيدنس» في «مدينة تلال».

وجاء تنفيذ شركة تلال العقارية للمركزين المجتمعيين إيماناً منها بأهمية توفير مرافق خدمية على مستوى عالٍ من الجودة وفق أعلى المعايير، وتوفير نمط معيشي متكامل الأركان يعتمد على التنوع لقاطني مدينة تلال.

قال خليفة الشيباني، المدير العام لشركة تلال العقارية: إن الهدف من إنشاء «واحة تلال» في مجمعين مختلفين هو تزويد سكان مدينة تلال والمناطق المحيطة بها، بخيارات متنوعة للعيش والترفيه في بيئة آمنة وشاملة. وتقديم مرافق الخدمة ضمن معايير عالية الجودة، والتمتع بأسلوب معيشة متكامل.

وأشار الشيباني إلى أن المركزين من شأنهما تقديم كافة الخدمات الأساسية والضرورية اليومية التي ترضي كافة الشرائح والأعمار والجنسيات، ولا سيما أنهما صمما بأسلوب معماري عصري وحديث يتناسب وجميع الأذواق، وتم اختيار موقعين استراتيجيين لهما ضمن مدينة تلال.

يقع المركز المجتمعي الأول في مجمع فلل «نسيم»، حيث بلغت المساحة الكلية له 1417 متراً مربعاً، ويضم 4 ردهات مطاعم، و3 وحدات للبيع بالتجزئة، في حين يقع المركز المجتمعي الآخر في «نسيم ريزيدنس»، ويتألف من 6 ردهات مطاعم، إلى جانب 4 وحدات للبيع بالتجزئة، إذ تبلغ مساحتهما الإجمالية 2428 متراً مربعاً.

كما سيتم توفير مركز رياضي يمتد على مساحة 350 متراً مربعاً في كل مجمع على حدة، بهدف تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة لكافة أفراد الأسرة ضمن مدينة تلال، وحرصاً منها على توفير نمط حياة صحي وسليم للقاطنين، إضافة إلى منطقة ترفيهية للأطفال وغيرها الكثير.