فريق بحثي بجامعة الإمارات: وباء كورونا أدى إلى زيادة التوتر والقلق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

قام فريق بحثي من جامعة الإمارات بتطوير نموذج آلي لفهم اللغة يعتمد على خوارزميات الـ (Deep Learning) لتقييم الصحة النفسية، ودراسة الاضطرابات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة انتشار فيروس كوفيد - 19 المستجد، وأكد أن النتائج المستخرجة من النموذج المقترح يمكن استخدامها لتصميم وعرض توصيات إيجابية تدعم الصحة النفسية لمساعدة الأشخاص على التعامل مع الضغوط الناتجة عن تفشي الفيروس.

وأشار الباحثون إلى أنه تم اختيار منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، باعتبارها الأكثر شعبية من بين منصات التواصل الاجتماعي الأخرى في تطبيق النموذج على أحدث مجموعة بيانات Twitter COVID-19 التي تم نشرها في إبريل 2020، وقد حقق النموذج دقة عالية الجودة بنسبة بلغت 90 ٪ في التنبؤ بمستوى الصحة النفسية للمغردين كتجربة للنموذج المقترح.

وذكر الفريق المكون من الدكتورة هبة إسماعيل، والدكتور محمد عادل سرحاني، ونفاز الرمزاني من كلية تقنية المعلومات بالجامعة، أنه تمت دراسة منصات التواصل الاجتماعي من أجل استخراج إحصاءات واستنباطات تساعد على تقييم الوضع النفسي، وفهم درجة تقبل الجمهور للتغيرات الحياتية، وهو ما يتيح فرصة تصميم برامج دعم نفسي تساعد الناس على تخطي هذه الأزمة، حيث إنه مما لا شك فيه أن تفشي جائحة فيروس كورونا (COVID-19) غير المسبوق قد ألقى عبئاً ملحوظاً على الأغلبية العظمى من الناس، وكذلك على الموارد الحيوية والأنظمة الاقتصادية حول العالم.

وأشاروا إلى أن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة للحد من الجائحة، بدءاً بالتباعد الاجتماعي والعمل والتعلم عن بعد، وانتهاءً بحظر السفر والنقل العام، وحتى إغلاق الأعمال في بعض البلدان، أدت إلى تحول جذري في جوهر الحياة الطبيعية في جميع أنحاء العالم. وقد نتجت عن ذلك زيادة ملحوظة في درجات التوتر والقلق وغيرها من المشاعر السلبية، وفي خضم هذه الأزمة العالمية والتحول القسري لمعظم أنظمة التعليم والأعمال إلى العالم الافتراضي، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي من أبرز أدوات الاتصال الفعال.