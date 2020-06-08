ألمانيا تحبط هجوماً إرهابياً على مساجد المسلمين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أودع رجل السجن في ألمانيا بعد أن أعلن على الانترنت أنه يعتزم تنفيذ هجوم ضد مسلمين على غرار هجوم «كرايست تشيرش» في نيوزيلندا، بحسب ما أفاد الاثنين، المكتب المركزي لمكافحة الإرهاب.

وأودع المشتبه فيه البالغ من العمر 21 عاماً، السجن السبت، بعد اعتقاله في هيلدسهايم في ساكسونيا السفلى، وأوضح المكتب في بيان، أنه عثر في منزله على أسلحة قد يكون تم شراؤها لتنفيذ مخططه بشن هجوم، وكان الشاب أعلن على الانترنت أنه يخطط لشن هجوم ضد مسلمين مستوحى من الهجوم الذي وقع في مارس/آذار 2019، في كرايست تشيرش وأودى بحياة 51 شخصاً في مسجدين، وذكر المكتب أنه كان ينوي تنفيذ الهجوم بالأسلوب نفسه.

وعثر محققو الشرطة في أجهزته الإلكترونية على ملفات ذات محتوى «يميني متطرف»، وتعتبر السلطات الألمانية إرهاب اليمين المتطرف التهديد الأول لأمن البلاد، ووقعت عدة هجمات في الأشهر الماضية، ففي يونيو/حزيران 2019، اغتيل نائب محافظ مؤيد لاستقبال مهاجرين، في منزله، والمشتبه فيه قريب من أوساط النازيين الجدد، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019 يوم عيد الغفران، حاول رجل قريب من اليمين المتطرف، الدخول إلى كنيسة في هال لتنفيذ هجوم، وعندما فشل في ذلك قتل امرأة وموظف مطعم قبل أن يعتقل، وفي فبراير/شباط الماضي، في هاناو قرب فرانكفورت قتل رجل تسعة أشخاص جميعهم أجانب في إطلاق نار مزدوج على حانات لتدخين الشيشة قبل أن ينتحر، وتم إفشال عدة هجمات أخرى مماثلة في الأشهر الماضية.