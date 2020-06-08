حكومة الوفاق تعلق على أنباء زيارة السراج إلى موسكو

موسكو - سبوتنيك. وقال سيالة في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم، ردا على سؤال حول احتمال قيام السراج بزيارة إلى موسكو هذه الأيام لإجراء المباحثات مع الجانب الروسي: "أبدا، لا توجد زياره مبرمجة للسيد السراج إلى روسيا".
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بدوره كشف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا لا تخطط لإجراء اتصالات مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال بهذا الصدد: "لا، اليوم لا تخطط روسيا لإجراء أي اتصالات مع فائز السراج".
وأعربت السفارة الروسية في القاهرة، عن ترحيبها بكل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع في ليبيا، وذلك عقب صدور "إعلان القاهرة" اليوم، الذي تضمن مبادرة تهدف إلى حل شامل للأزمة الليبية عبر وقف فوري لإطلاق النار وتفكيك الميليشيات المسلحة وسحب القوات الأجنبية.
وبحسب بيان للسفارة الروسية في القاهرة، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، قالت السفارة: "نرحب بكل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية".
وأضافت السفارة: "تقدمت مصر اليوم بالمبادرة الهامة لإنهاء الأزمة في ليبيا".
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