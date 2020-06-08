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"الشرطي الآلي" الروسي يبدأ العمل في شرطة أبوظبي

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موسكو - سبوتنيك. وقال مدير الشركة لشؤون التطور، أوليغ كوفوكورتسيف:  

© Sputnik . Alexandr Youreev

"هذه ليست أول تجربة تطوير لدينا: روبوتاتنا تعمل في شرطة كازاخستان، في مراكز متعددة المهام، في فروع شركات الاتصالات بتركيا، والمصرف الوطني العماني، حيث تقوم بمهام شبيهة. في هذا المنصب يتفادى الروبوت جميع "أخطاء العامل البشري" – فهو لا يتعب، ليس فظا مع الزوار، ولا يتأخر على الدوام، وأهم شيء – لا يخطئ أبداً".

ويتمكن الرجل الآلي من التحدث باللغتين الإنجليزية والعربية. وتحتوي قاعدة بيانات الروبوت على عدة آلاف من الأسئلة والأجوبة، ونظام التعرف على الوجوه الذي يعرف جميع عناصر الشرطة، الزوار والأشخاص المطلوبين.

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