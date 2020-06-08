موسكو - سبوتنيك. وقال مدير الشركة لشؤون التطور، أوليغ كوفوكورتسيف:
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ويتمكن الرجل الآلي من التحدث باللغتين الإنجليزية والعربية. وتحتوي قاعدة بيانات الروبوت على عدة آلاف من الأسئلة والأجوبة، ونظام التعرف على الوجوه الذي يعرف جميع عناصر الشرطة، الزوار والأشخاص المطلوبين.
كانت هذه تفاصيل خبر "الشرطي الآلي" الروسي يبدأ العمل في شرطة أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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