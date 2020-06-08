عضو مجلس الأعمال المصري السعودي يرجح تفوق التجارة الإلكترونية على التقليدية

وأضاف الكردي في تصريح لـ "راديو سبوتنيك" أن "الاهتمام بهذا الملف بدا واضحا من خلال إنشاء مجلس التجارة الإلكترونية في السعودية، والذي استهدف خلق بنية تحتية إلكترونية وقانونية لهذا النوع من التجارة".
© REUTERS / Faisal Al Nasser
ولم يستبعد الكردي "تفوق التجارة الإلكترونية على التجارة التقليدية، مشيرا إلى أن كثيرا من المحال الضخمة المنتشرة في العالم تحولت إلى منصات التجارة عبر الإنترنت وعرض كل المنتجات والخدمات كما أن بعضهم قرر إغلاق منافذهم التقليدية في بعض الأماكن".
وحول حجم التجارة البينية بين مصر والسعودية، قال عضو مجلس الأعمال المصري السعودي: "إن عدم وجود بنية إلكترونية قوية بين البلدين أثر كثيرا على التجارة الإلكترونية بينهما فضلا عن غياب وسائل النقل".
واختتم أسامة الكردي تصريحاته بأن "هناك اهتماما من الحكومة لفتح فرص وأعمال للشباب السعودي، وقدمت مواقع إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، بما في ذلك التمويل والتدريب للمشروعات".
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