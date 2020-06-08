وأشار آل الشيخ في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر" إلى أن "عدم التزام بعضهم بالبرتوكولات والاحترازات الصحية نتج عنه تسجيل إصابات بفيروس كورونا في بعض المساجد".
وتابع الوزير السعودي: "مما أدى -للأسف- لإغلاق ٧١ مسجدًا احترازيًا في مختلف مناطق المملكة، وجاري العمل على تعقيمها".
وأعلنت السعودية إعادة فتح المساجد قبل أسبوع تقريبا.
وأدى المصلون الصلوات في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق السعودية، بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير سعودي: عدم الالتزام بإجراءات مكافحة كورونا تسبب في إغلاق 71 مسجدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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