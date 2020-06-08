وزير سعودي: عدم الالتزام بإجراءات مكافحة كورونا تسبب في إغلاق 71 مسجدا

وأشار آل الشيخ في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر" إلى أن "عدم التزام بعضهم بالبرتوكولات والاحترازات الصحية نتج عنه تسجيل إصابات بفيروس كورونا في بعض المساجد".

وتابع الوزير السعودي: "مما أدى -للأسف- لإغلاق ٧١ مسجدًا احترازيًا في مختلف مناطق المملكة، وجاري العمل على تعقيمها".

​وأعلنت السعودية إعادة فتح المساجد قبل أسبوع تقريبا.

وأدى المصلون الصلوات في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق السعودية، بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض.