روسيا: نأمل أن ترد طرابلس "بطريقة بناءة" على "إعلان القاهرة"

موسكو/ الخليج 365

أعربت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، عن أملها في رد الحكومة الليبية "بشكل بنّاء" على إعلان القاهرة بشأن حل الأزمة الليبية.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان، أن "بيان القاهرة يتوافق إلى حد كبير مع محتوى رسالة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي التي خطب بها في 23 أبريل (نيسان) الماضي".



واعتبرت موسكو أن "بيان القاهرة" يستند إلى تمثيل المناطق التاريخية الثلاث في ليبيا (برقة شرقا، وطرابلس غربا، وفزان جنوبا) بهيئات السلطات العليا، وتوحيد مؤسسات الدولة، واعتماد دستور دائم، بحيث يضمن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.



وأفادت أن "إعلان القاهرة أكد على الدور القيادي للأمم المتحدة في تسهيل الحوار بين الليبيين"، مشيرةً إلى أهمية تنفيذ قرارات مؤتمر برلين حول ليبيا مطلع العام الحالي.



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وقالت: "نعتقد أن هذا الاقتراح الشامل الذي قبله قادة معسكر شرق ليبيا، يمكن أن يكون أساسا متينا للمفاوضات التي طال انتظارها بين الأطراف الليبية المتنازعة، بهدف ترتيب أوضاع ليبيا بعد النزاع".



وتابعت: "نأمل أن تتعامل السلطات في طرابلس على الفور وباهتمام مع نداء السلام الذي تقدمت به القاهرة، وأن ترد عليه بشكل بناء".

يشار أن الجنرال الانقلابي خليفة حفتر وحلفاؤه عقدوا اجتماعا بالعاصمة المصرية في 6 يونيو/ حزيران الجاري، عقب تحقيق الجيش الليبي انتصارات سريعة ومهمة على حفتر ومليشياته بالفترة الأخيرة.

وعقب الاجتماع، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وحفتر وحليفه السياسي عقيلة صالح، مؤتمرا صحفيا مشتركا أعلنوا فيه عن "بيان القاهرة".

وقال السيسي في المؤتمر إنه "توصل مع حفتر وصالح على طرح مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا، وكجزء من هذه المبادرة، ندعو إلى هدنة في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.