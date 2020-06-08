كورونا.. 34 وفاة بالسعودية و24 بالعراق وواحدة بالبحرين

عواصم عربية/ الخليج 365

أعلنت السعودية، الإثنين، تسجيل 34 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصد العراق 24 وفاة، والبحرين واحدة.

وفي السعودية، قالت وزارة الصحة، إنها سجلت 34 وفاة، و3 آلاف و369 إصابة بالفيروس.

وأوضحت في بيان أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 105 آلاف و283، بينها 746 وفاة، و74 ألفا و524 حالة تعاف.

وفي العراق، رصدت وزارة الصحة، 24 وفاة، وألف و115 إصابة بالفيروس.

Advertisements

وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 13 ألفا و481، بينها 370 وفاة، و5 آلاف و572 حالة تعاف.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة، وفاة واحدة، و654 إصابة بالفيروس.

وأكدت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 15 ألفا و417، بينها 26 وفاة، و10 آلاف و326 حالة تعاف.

وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 7 ملايين و121 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 406 آلاف، وتعافى أكثر من 3 ملايين و477 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.