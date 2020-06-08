موريتانيا.. إصابة وزير الشؤون الإسلامية بكورونا

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365 أصيب وزير الشؤون الإسلامية في موريتانيا الداه ولد أعمر طالب، بفيروس كورونا المستجد، حسب وسائل إعلام محلية. ونقل موقع "الأخبار" الإلكتروني (خاص)، الإثنين، عن مستشار وزير الشؤون الإسلامية، مولاي ابحيده، تأكيده إصابة الوزير ولد أعمر طالب بالفيروس. وأوضح ابحيده، أن الوزير الموريتاني بحالة صحية جيدة، دون مزيد من التفاصيل. وتعد هذه أول إصابة لوزير في الحكومة الموريتانية بفيروس كورونا. وحتى الإثنين، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، 1048، بينها 55 وفاة و108 حالات تعاف.

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