4 قتلى من الجيش الليبي في سرت إثر قصف طيران أجنبي

وليد عبد الله / الاناضول

قتل 4 أفراد من الجيش الليبي الإثنين، جراء استهداف طيران حربي يعتقد أنه روسي، محاور القتال في مدينة سرت (شرق)، بحسب مصدر عسكري.

وقال المصدر للأناضول، إن "4 من منتسبي الجيش الليبي قتلوا نتيجة قصف طيران أجنبي نفاث، يرجح أن يكون روسيّاً".

وأضاف المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه أن مدينة سرت تشهد حالياً تحليقاً مكثفاً للطيران الأجنبي الداعم للجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

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ويأتي القصف الأخير بعد ساعات من إعلان الجيش الليبي، تحرير منطقتي جارف والقبيبة جنوب سرت من مليشيا حفتر ضمن عملية "دروب النصر".

وتتهم الحكومة الليبية دولاً عربية وغربية من بينهم روسيا، بتقديم الدعم لحفتر للسيطرة على البلاد، وهو ما تنفيه هذه الدول.

ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن، الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من إعلانه استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.