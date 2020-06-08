كورونا.. 5 وفيات في الكويت و3 في قطر

عواصم عربية/ الخليج 365
أعلنت الكويت، الإثنين، تسجيل 5 وفيات بفيروس كورونا، فيما سجلت قطر 3 وفيات، إضافة إلى إصابات في لبنان وليبيا.
وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة، 5 وفيات، و662 إصابة بفيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 32 ألفا و510، بينها 269 وفاة، و21 ألفا و242 حالة تعاف.
وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3 وفيات، وألفا و368 إصابة بالفيروس.
وأكدت الوزارة في بيان أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 70 ألفا و158، بينها 57 وفاة، و45 ألفا و935 حالة تعاف.
وفي لبنان، رصدت وزارة الصحة، 19 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى ألف و350.
وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي الإصابات، بينها 30 وفاة، و779 حالة تعاف.
وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 14 إصابة بالفيروس.
وأوضح في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 270، بينها 5 وفيات، و52 حالة تعاف.
وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 7 ملايين و115 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 406 آلاف، وتعافى أكثر من 3 ملايين و473 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".
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