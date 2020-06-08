فلسطينيون من ذوي الاحتياجات الخاصة يحتجون على قتل "الحلاق"

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

احتج فلسطينيون من ذوي الاحتياجات الخاصة، الإثنين، على مقتل فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية، دون مبرر بمدينة القدس الشرقية الأسبوع الماضي.

وإياد الحلاق، 32 عاما، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، قتلته الشرطة الإسرائيلية في باب الأسباط بالقدس الشرقية، أثناء توجهه إلى مدرسته الأسبوع الماضي ثم أقرت بأنها قتلته بالخطأ.

وحمل الفلسطينيون، الذين كانوا على مقاعدهم المتحركة، لافتات منددة بالقتل، خلال تجمعهم في ساحات باب الساهرة بالقدس الشرقية.

وكتبوا على اللافتات "للأشخاص مع إعاقة الحق بالعيش الكريم"، و"ابني من ذوي الإعاقة أصبح خائفا من الذهاب إلى المدرسة".

وفي محاكاة لمقتل الأمريكي جورج فلويد، على يد شرطي بالولايات المتحدة الأمريكية، جاء في لافتة عليها صورة الحلاق وفلويد "الأشخاص من ذوي الإعاقة لا يستطيعون التنفس".

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وتواجدت في محيط الوقفة الاحتجاجية، قوات من الشرطة الإسرائيلية.

وكان تجمع "هم" وهو تجمع المؤسسات الفلسطينية التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة بالقدس، دعا إلى هذه الوقفة الاحتجاجية.

وقال في تصريح مكتوب إنه "يدين ويستنكر استهداف الشهيد إياد الحلاق كجزء من الظلم والإقصاء، الذي يعاني منه الأشخاص ذوي الإعاقة في القدس المحتلة".

وعلى الرغم من إقرارها، بقتل الحلاق دون مبرر، فإن الشرطة الإسرائيلية لم تعلن عن محاسبة المسؤولين عن عملية القتل هذه.

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