الصحة .. تسجيل 3369 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين ، تسجيل 3369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ,وليصبح إجمالي الإصابات في المملكة 105283 حالة .

وأكدت الوزارة تسجيل 1707 حالة شفاء جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 74524 حالة تعافٍ، وتسجيل 34 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات لـ 746 حالة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 30013 ؛ منها 1632 حالة حرجة.

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