أمانة عسير تضبط ٢٦١ مخالفة وتغلق ٢٦ منشأة تجارية

تواصل امانة منطقة عسير حملاتها الرقابية الميدانية الشاملة لضبط المباسط العشوائية والباعة الجائلين المخالفين والمنشآت التجارية المخالفة في مدينة أبها.

وأوضح مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي بأن فرق الرقابة قاموا مؤخرا، بحملة تفتيش مفاجئة في مدينة أبها ، مشيرا الى أن هذه الحملة تأتي استمرارا للحملات التي تنفذها الامانة لمراقبة المخالفين والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية و الوقائية بنطاق مدينة أبها ومنهم الباعة الجائلين و المباسط العشوائية.

وأبان أن الحملة استهدفت الباعة الجائلين المخالفين ، مشيرا الى أنه نتج عن الحملة ضبط نحو 25 من المباسط العشوائية والباعة الجائلين .

ونوه بأن الامانة مستمرة في حملتها لضبط الباعة الجائلين من خلال الرقابة المستمرة على المواقع التي يكثر تواجد المخالفين فيها.

مشيدا بالدور المثمر التي تقوم بها إدارة الرقابة الشاملة للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين المخالفين، بما ساهم في الحد من هذه الظاهرة، لما لها من مضار و أمراض نتيجة بيع المواد الغذائية والفواكه المكشوفة التي تفتقر إلى الاشتراطات الصحية المطلوبة، إضافة لكونها تسبب إرباكاً كبيراً في حركة السير أمام إشارات المرور وفي الشوارع وما يزيد الأمر سوءا إخفاء وتخزين منتجاتهم في أماكن غير نظيفة وغير لائقة صحياً.

فيما تم إغلاق نحو 36 منشأة تجارية بعدما رصد أكثر من 261 مخالفة والتي تمثلت ما بين ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة وعدم تجديد التراخيص و عدم توفر الشهادات الصحية للعاملين في تلك المنشآت بالإضافة الى ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر وتدني مستوى النظافة بشكل عام .

ودعا العاوي المواطنين والمقيمين في حالة وجود مخالفات أو ملاحظات التعاون مع الامانة وذلك بالإبلاغ عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات .