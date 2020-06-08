شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» ترد على مقال «عيسى الغيث»: الاشتباه ‏بـ«كورونا» لا تعد من الحالات الطارئة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت هيئة الهلال الأحمر، أن حالات الاشتباه بفيروس كورونا لا تعد من الحالات ‏الطارئة، لأن العرف الطبي يقضي بأن الوقت يعني الحاجة لإنقاذ ‏الأرواح، أما الحالات المرضية غير الطارئة والبسيطة، والتي ‏لا تستدعي النقل الإسعافي، فيجب أخذ التعليمات والإجراءات ‏الصحية اللازمة من الجهات صاحبة الاختصاص.‏

جاء ذلك في بيان لهيئة الهلال الأحمر، اليوم، ردًا على مقال نُشر في صحيفة “الوطن” للكاتب ‏وعضو مجلس الشورى عيسى الغيث، والذي أشار فيه إلى عدم استجابة الهيئة بعد إبلاغه عن حالة اشتباه بكورونا لأحد أفراد أسرته.

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وأوضحت الهيئة في بيانها، أنه في مثل هذه الحالات ‏تكتفي الهيئة بتقديم النصائح الإسعافية عبر غرف العمليات ‏المركزية، والتي تستقبل قرابة 500 ألف بلاغ إسعافي شهريًا، ‏مشددة على أن طلب الخدمة عبر (997) يقتصر فقط على الحالات ‏الطارئة التي تحتاج إلى نقل إسعافي.‏

وأبانت أنها تستقبل جميع الشكاوى والمقترحات عبر ‏جميع وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بجوانب العمل ‏الإسعافي، والتى لم نجد في أي منها تواصلا من جانب الكاتب.‏

وجاء نص البيان كما في الصورة أدناه: