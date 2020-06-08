شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الرياض» يواصل البحث عن شخص يُشتبه في سقوطه بمجرى «وادي الحاير» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض، عمليات البحث عن شخص يشتبه أنه سقط في مجرى وادي الحاير بالرياض. و‏أوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً حول اشتباه سقوط شخص في مجرى وادي الحاير، وعلى إثر البلاغ انتقلت قوة بشرية وآلية للبحث داخل الوادي وفي عدد من المواقع الحرجة ومازالت أعمال البحث قائمة حتى الآن. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «مدني الرياض» يواصل البحث عن شخص يُشتبه في سقوطه بمجرى «وادي الحاير» (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.