أوروبا تدعو لحماية المدنيين في ليبيا بعد جرائم ميليشيا الوفاق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
شددت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا على ضرورة مشاركة جادة من كلا الجانبين في محادثات 5+5 تحت رعاية البعثة الأممية، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار.
كما شددت البعثة، الاثنين على ضرورة حماية المدنيين بعد تقارير عدة أفادت بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات في ترهونة والأصابعة غرب البلاد.
ودعت إلى الحفاظ على "الالتزامات الإنسانية من قبل الأطراف المتنازعة عبر ضمان حماية المدنيين".
جاء ذلك على حساب الاتحاد الأوروبي في ليبيا على فيسبوك، نقلاً عن بيان لرئيس بعثة الاتحاد، آلان بوجيا، عقب اتصال الأحد مع وزير خارجية حكومة الوفاق، محمد سيالة.
وقالت البعثة إنه "تم مناقشة عملية إيريني وتفويضها للمساهمة في إنفاذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".
يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت طالبت الأحد حكومة طرابلس بـ"إجراء تحقيق سريع ونزيه" في جرائم حرب يعتقد أن ميليشيات ليبية ومرتزقة سوريين موالين لأنقرة ارتكبوها في مدينتي الأصابعة وترهونة غرب البلاد.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا في بيان: "تبعث التقارير الواردة عن اكتشاف عدد من الجثث في مستشفى ترهونة على الانزعاج الشديد. كما تلقينا العديد من التقارير عن نهب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة في ترهونة والأصابعة والتي تبدو في بعض الحالات أعمال انتقام وثأر من شأنها أن تزيد من تآكل النسيج الاجتماعي الليبي".
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