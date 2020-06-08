رام الله - سبوتنيك. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورايات خطوا عليها شعارات تدين الإعلان الإسرائيلي ورفض صفقة القرن الأمريكية.
© AFP 2020 / HAZEM BADER
وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول لوكالة "سبوتنيك": "رسالتنا اليوم واضحة لا لبس فيها وعلى العالم تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه التي قضمتها إسرائيل في ظل تعاليها وخرقها القانون الدولي".
وأضاف العالول: "لم يبق الاحتلال أي جزئية في الاتفاقيات المبرمة معه إلا وخرقها ما استوجب وقف كل أشكال العلاقة معه على كل المستويات بعد إعلان نتنياهو نيته تنفيذ مشروع الضم".
وتابع نائب رئيس حركة فتح: "المطلوب الآن من الشعب الفلسطيني الاتحاد وإنهاء الانقسام الداخلي وتوحيد الصفوف ورصها خلف القيادة في تكامل وتقاطع بين المستويين الشعبي والرسمي"، مشددا على أن إسرائيل قتلت حل الدولتين وأغلقت باب التسوية السياسية إلى الأبد بضوء أخضر من واشنطن ما يستدعي من المجتمع الدولي وضع حد لهذه التجاوزات المستمرة".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، تفاصيل خطته لتسوية القضية الفلسطينية - الإسرائيلية، المعروفة بـ "صفقة القرن".
كانت هذه تفاصيل خبر مئات الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله ضد مخطط الضم الإسرائيلي... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.