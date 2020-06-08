السعودية تكشف أن التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط حققت غرضها في يونيو

القاهرة - سبوتنيك. وقال الوزير في تصريحان نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية إن:

© REUTERS / Raheb Homavandi

"التخفيضات الطوعية ساهمت في تحسن الأسعار خلال حزيران/ يونيو".

وتابع أن "أوبك+ بحاجة إلى لعب دور استباقي لإعادة التوازن في السوق، والتزام الدول الأعضاء سيفرض نفسه على أسواق النفط ".

وارتفع النفط اليوم الاثنين بعد أن اتفق كبار المنتجين على تمديد اتفاق خفض إنتاجي غير مسبوق حتى نهاية يوليو/ تموز ومع بلوغ واردات الصين من الخام أعلى مستوياتها على الإطلاق في مايو/ أيار.

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ويوم السبت، اتفقت "أوبك+" على تمديد الاتفاق القاضي بسحب نحو 10% من الإمدادات العالمية من السوق شهرا ثالثا حتى نهاية يوليو/ تموز. وعقب التمديد، رفعت السعودية، أكبر مصدر في العالم، أسعار خاماتها لشهر يوليو/ تموز.

لكن هوي لي، الاقتصادي لدى بنك "أو.سي.بي.سي" في سنغافورة، أشار إلى أن الاتفاق الأحدث لا يرقى لآمال السوق التي كانت تتجه إلى تمديد تخفيضات الإنتاج لثلاثة أشهر.

وقال إن كلا خامي القياس سيحتاج إلى عوامل أقوى للعودة بالأسعار إلى مستويات ما قبل السادس من مارس/ آذار، عندما انهارت بعد فشل أوبك وروسيا آنذاك في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات المعروض.