شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة أمن الدولة بالأردن تقرر سجن 7 متهمين ما بين 5 و15 عاما فى قضايا إرهابية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت محكمة أمن الدولة فى الأردن ، سجن متهماً لمدة 15 عاما، بعد إدانته بتهم السرقة الواقعة على بنك، والقيام بأعمال من شأنها تعريض المجتمع للخطر، وذلك بعد تجريمه بتنفيذ سطو على بنك
ونقلت صحيفة السوسنة الأردنية أن القرار جاء خلال جلسة عقدت برئاسة القاضي الدكتور العميد علي المبيضين، نظرت محكمة أمن الدولة فيها إلى قضايا أمنية وأخرى تتعلق بالإرهاب
وقررت المحكمة تجريم 5 أشخاص بتهمة التهديد باستخدام العنف والحكم عليهم 5 سنوات والأشغال المؤقتة، كما حكمت على آخر 4 سنوات بتهمة محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة.
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