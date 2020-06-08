شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الجزائرية: ضبط عنصر دعم للجماعات الإرهابية شمال شرقى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الاثنين القبض على عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية برج بو عريرج (شمال شرق).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم إنه "إي إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقف عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) أمس عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية برج بوعريريج .

وأضاف البيان أن الدرك الوطني بوهران (شمال غرب) أوقفوا ستة راغبين في الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى توقيف 14 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين قزام (جنوب).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع الجزائرية: ضبط عنصر دعم للجماعات الإرهابية شمال شرقى البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.